Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Soccer selections for the 2022 season:

Girls

Hattie Gardner, Jr., Denison

Brilee Payne, Sr., Denison

Mary Siems, Sr., Denison

Brandy Moran, Sr., Sherman

Riley Tillotson, Jr., Sherman

Kaley Wuestenfeld, Sr., Sherman

Boys

Logan Voight, Sr., Denison

Kaiser Decker, Sr., Denison

Ryder Pool, Jr., Denison

Paxson Wecker, Jr., Sherman

Julian Nandin, Jr., Sherman

Garrett Wilkens, Soph., Sherman