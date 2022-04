Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Wrestling selections for the 2021-22 season:

Boys

Ignacio Salas, Sr., Whitesboro

Isaiah Chappell, Jr., Whitesboro

Bennett Fady, Sr., Gunter

Roy George, Sr., Gunter

Cory Hicks, Sr., Durant

Dawson Bowman, Sr., Durant

Girls

Grace King, Sr., Gunter

Courtney George, Soph., Gunter

Karley Randall, Jr., Whitesboro

Ciara Waterman, Soph., Whitesboro

Mya Gillum, Jr., Whitesboro

Addison Polk, Soph., Durant