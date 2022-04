2021-22 All-Texomaland Girls Basketball

Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Girls Basketball selections for the 2021-22 season:

Jade Fry, Sr., Denison

Shamiah Johnson, Soph., Sherman

Bailey Henderson, Jr., Van Alstyne

Olivia Hildebrand, Soph., Whitesboro

Libby Langford, Sr., Whitesboro

Brenna Howard, Soph., S&S

Natalie Alexander, Sr., Whitewright

Alyssa Tarpley, Sr., Gunter

Blakely Esnard, Sr., Gunter

Palyn Reid, Fr., Pottsboro

Autumn Graley, Sr., Pottsboro

Olivia Pedigo, Sr., Bells

Bailee Dorris, Soph., Bells

T’a nne Boyd, Sr., Texoma Christian

Emma Lowing, Sr., Tom Bean

Taylor Brown, Sr., Tom Bean

Addisyn McDonnell, Soph., Collinsville

Kelsee Vandagriff, Soph., Tioga

Tiani Ellison, Jr., Silo

Presley McKnight, Sr., Silo

Addie McLemore, Jr., Durant

Emily Robinson, Jr., Caddo

Kadey McKay, Soph., Caddo

Mykah Carlton, Sr., Calera