Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Swimming selections for the 2021-22 season:

Girls

Madalyn Hall, Sr., Sherman

Addison Hill, Soph., Sherman

Paige McMahan, Sr., Sherman

Camila Suarez, Soph., Sherman

Sarah Wills, Soph., Sherman

Venuki Gamage, Fr., Denison

Boys

Willy Monday, Soph., Sherman

Jackson Dominick, Soph., Sherman

Grant Dominick, Sr., Sherman

Alex Vellotti, Sr., Sherman

Sebastian Zeestraten, Fr., Sherman

Clark Krov, Soph., Sherman