2022 Soccer All-District Teams

Herald Democrat

Girls

District 10-5A

FRISCO – The all-district 10-5A girls soccer team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Jordyn Hardeman, Fr., Prosper Rock Hill.

Forward of the Year – Mia Reaugh, Fr., Lovejoy.

Midfielder of the Year – Amaya Dawkins, Soph., Wylie East.

Defender of the Year – Bryn Geppert, Soph., Wylie East.

Goalkeeper of the Year – Breanna Wooten, Jr., Wylie East.

Utility Player of the Year – Emma Nelson, Fr., Lovejoy.

Newcomer of the Year – Hannah Castro, Sr., McKinney North.

Co-Coaches of the Year – Manuel Cordova, Prosper Rock Hill; Ian Keeble, Lovejoy.

First Team

Denison – Hattie Gardner, Jr.; Brilee Payne, Sr.

Sherman – Brandy Moran, Sr.

Prosper Rock Hill – Ella Simmons, Sr.; Avery Wheeler, Jr.; Noemi Mistretta, Jr.; Madison Bishop, Jr.; Jocelyn Leortscher, Jr.; Ella Copenhaver, Jr.

McKinney North – Emma Burrell, Sr.; Emalee Jones, Jr.; Dani Anaya, Soph.

Wylie East – Ryleigh Wood, Fr.; Raegan Hollis, Soph.; Alyssa Striker, Jr.; Ramani Neal, Sr.; Zoe Harbison, Sr.

Lovejoy – Emma Smith, Jr.; Mary Mueth, Jr.; Emmy Wood, Jr.; Callan Snider, Jr.; Tatum Chester, Sr.

The Colony – Megan Gilchrist, Sr.; Natalie Hernandez, Fr.; Shelby Smith, Sr.; Kristen Sueltz, Jr.

Princeton – Gabby Trevino, Jr.

Second Team

Sherman – Riley Tillotson, Jr.

Denison – Mary Siems, Sr.; Mattix Hanson, Soph.

Prosper Rock Hill – Sophia Sallusti, Soph.; Samantha Boettiger, Soph.; Lindsay Spera, Soph.; Kendall Bowlby, Sr.; Alana Aiken, Soph.; Brooke Walpole, Soph.

McKinney North – Zoe Roberts, Jr.; Gaby Solis, Jr.; Jenna Wilkinson, Jr.; Kat Soto, Fr.

Wylie East – Brooke Shields, Fr.; Alysia Cano, Soph.; Ashlee Moore, Jr.; Cameron Pannell, Jr.; Kaylee Haskins, Jr.

Lovejoy – Kate Carlson, Soph.; Avery Templin, Sr.; Maggie Manders, Jr.; Amiya Callicutt, Sr.; Nicole Young, Soph.

The Colony – Kaitlynn Chapman, Jr.; Brianna Ortega, Jr.; Taryn Sueltz. Jr.

Princeton – Reyvyn Grimaldo, Sr.

Honorable mention

Sherman – Emma Ford, Sr.; Kaley Wuestenfeld, Sr.; Ella Llerenas, Soph.; Briany Mendoza, Jr.

Denison – Landry Lay, Fr.; Triniti Roberts, Fr.; Sydnee Errico, Jr.; Alyssa Patterson, Jr.

Boys

District 10-5A

FRISCO – The all-district 10-5A boys soccer team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Ashton Medina, Soph., Prosper Rock Hill.

Co-Forwards of the Year – Carlos Gonzalez, Sr., McKinney North; Anthony Reid, Sr., Prosper Rock Hill.

Midfielder of the Year – Daniel DeMarais, Sr., Wylie East.

Defender of the Year – Beck Adams, Sr., McKinney North.

Co-Goalkeepers of the Year – Michael Delaney, Fr., Wylie East; Keaton Hood, Jr., McKinney North.

Utility Player of the Year – Logan Voight, Sr., Denison.

Newcomer of the Year – Ethan Aquino, Fr., Wylie East.

Coach of the Year – C.J. Shelton, McKinney North.

First Team

Sherman – Paxson Wecker, Jr.; Julian Nandin, Jr.; Garrett Wilkens, Soph.

Denison – Kaiser Decker, Sr.

Prosper Rock Hill – Collin Shelton, Jr.; Caleb Zavala, Jr.; Mateo Cabrera, Jr.; Sean Kuhns, Sr.; Jake Loerstcher, Jr.; Leshan Kantai, Jr.

McKinney North – Fernando Mena, Sr.; Will Gammill, Sr.; Luke Adams, Jr.; David Saucedo, Sr.; Jayden Gates, Jr.

Wylie East – Devin Chandler, Soph.; Marcus Rodriguez, Jr.; Manuel Ordonez Verdeja, Sr.; Brian Satterwhite, Sr.; Greyson Sheffler, Sr.

Lovejoy – Michael Beaney, Sr.; Caden Carlock, Jr.; Chris Dismukes, Sr.; Hunter Reck, Jr.

The Colony – Bryan Carrillo, Jr.; Blake Galvez, Soph.

Princeton – Leoardo Renteria, Sr.

Second Team

Denison – Ryder Pool, Jr.

Sherman – Victor Escobedo, Jr., Juan Jaimes, Jr.; Roman Quintana, Soph.

Prosper Rock Hill – Roberto Garcia, Jr.; Patrick Hogg, Jr.; Pierce Dulin, Sr.; Christian Rusenza, Fr.; Devon Garza, Fr.; Caleb Pak, Fr.

McKinney North – Weston Stull, Soph.; Julian Gates, Sr.; Camden Arouca, Sr.; Joey Shelton, Sr.; Kai Bebber, Jr.

Wylie East – Nathan Ferrel, Sr.; Maxi Rojas, Jr.; Payton Laronga, Jr.; Roland Quaye, Jr.; Robin Linhart, Sr.

Lovejoy – Noah Nguyen, Jr.; Will Drescher, Jr.; Adam Greenwald, Jr.; Nico Aguilar, Sr.

The Colony – Edwin Lopez, Jr.; Rodolfo Reyes, Soph.

Princeton – Efrain Lujan, Jr.

Honorable mention

Sherman – Jesus Luis, Jr.; Isai Guerrero, Sr.; Reynaldo Quiroz, Sr.

Denison – Ruben Delarosa, Sr.; Yadiel Sauceda, Sr.; Alejandro Gonzalez, Sr.