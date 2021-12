2021 Football All-District Teams

Herald Democrat

Here are the football all-district teams for the 2021 season:

District 7-5A (I)

UNIVERSITY PARK – The all-district 7-5A (I) football team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Jack Curtis, Sr., Highland Park.

Offensive Player of the Year – John Rutledge, Sr., Highland Park.

Defensive Player of the Year – Dylan Frazier, Sr., McKinney North.

Special Teams Player of the Year – Jack Stone, Sr., Highland Park.

Defensive Newcomer of the Year – Willie Nelson, Soph., Longview.

Offensive Newcomer of the Year – Colin Hitchcock, Soph., McKinney North.

Coach of the Year – Randy Allen, Highland Park.

First Team

Offense

Quarterback – Eli Holt, Sr., Tyler.

Running backs – Terrell Washington, Jr., Wylie East; Jayden Smith, Sr., McKinney North.

Tight ends – Victor Bush, Sr., Longview.

Wide receivers – T.J. Turner, Sr., West Mesquite; Derrick McFail, Soph., Tyler; Montrell Wade, Jr., Tyler; Jalen Hale, Jr., Longview; Korbin Hendrix, Jr., McKinney North.

Offensive linemen – Charlie Wilson, Sr., Highland Park; Grant Gibson, Sr., Highland Park; Lawson Petty, Jr., Highland Park; Gannon Gaubert, Sr., Highland Park; Seteye Akpabio, Sr., McKinney North; De’Qualin Vaughn, Sr., Longview.

Center – Reid Kennedy, Sr., Highland Park; Tavion Morgan, Soph., Longview.

Kicker – Sam Heinrich, Sr., Highland Park.

Defense

Defensive tackles – Jessie Fairchild, Sr., Longview; Daniel Shawver, Sr., Highland Park; Robert Ngasoh, Jr., Wylie East.

Defensive ends – Kadarius Tave, Sr., Tyler; Jeremiah Rougely, Jr., Longview; Henry Jurgovan, Sr., Highland Park.

Inside linebackers – Devean Issac, Sr., Longview; Jake McClain, Sr., McKinney North; Jakyron Lacy, Sr., Tyler.

Outside linebackers – George Wright, Sr., Highland Park; Tadarion Boone, Jr., Longview; Mason Gallas, Sr., Highland Park.

Cornerbacks – Josiah Banks, Sr., Sherman; Zachaun Williams, Soph., Tyler; Kameron Key, Sr., Tyler.

Safeties – Montrell Wade, Jr., Tyler; Chase Smith, Soph., Longview; Preston Taylor, Sr., Highland Park.

Punter – Eric Munoz, Sr., Tyler.

Second Team

Offense

Quarterback – Brennan Storer, Jr., Highland Park.

Running backs – Christian Reeves, Sr., Highland Park; Taylor Tatum, Soph., Longview.

Tight ends – Ben Croasdale, Sr., Highland Park; Isaiah Harris, Sr., Longview.

Wide receivers – Vontrelle Sanders, Jr., Sherman; Jackson Heis, Jr., Highland Park; Makavion Potts, Jr., Tyler; Javion Jackson, Jr., West Mesquite; Luke Herring, Jr., Highland Park.

Offensive linemen – Tavian Scruggs, Sr., Sherman; Christian Arnette, Sr., Longview; Jax Norman, Jr., Longview; Marcus Harbert, Sr., Wylie East; Cornelius Hartsfield, Sr., Tyler; Trey Mitchell, Sr., West Mesquite; Jesus Varela, Jr., McKinney North.

Center – Jackson Taliaferro, Jr., McKinney North.

Kicker – Saul Perez, Sr., Tyler.

Defense

Defensive tackles – Armando Chavez, Sr., Sherman; Leonard Epps, Sr., Longview; Jeffrey Daniels, Jr., McKinney North.

Defensive ends – Billy Smith, Soph., Longview; Willie Williams, Sr., West Mesquite; Anthony James, Jr., Wylie East.

Inside linebackers – Harrison Walton, Sr., Highland Park; Robert Rehme, Jr., Highland Park; Tyler Jackson, Sr., Wylie East.

Outside linebackers – Jacob Villela, Sr., Tyler; Andrew McGee, Jr., McKinney North; Isaak Sandoval, Sr., West Mesquite.

Cornerbacks – Blake Bevans, Sr., Highland Park; Ja’Vaunte Jordan, Sr., West Mesquite; Adam Rourke, Jr., Highland Park.

Safeties – Connor Clark, Jr., Sherman; Luke Paley, Sr., McKinney North; Chris Scott, Soph., West Mesquite.

Punter – Jake McClain, Sr., McKinney North.

Honorable mention

Sherman – Phoenix Grant, Jr.; Nolbert Sibrian, Sr.; Daniel Clark, Sr.; Caleb Thompson, Jr.; Kane Bowen, Fr.; Aries Jones, Jr.; Elijah Chapman, Sr.; Zacoreian Harris, Sr.; Dane Casselberry, Jr.; Anthony Gionfriddo, Sr.; Cody Mitchell, Sr.; Tey'Vian Knight, Sr.; Joe Gionfriddo, Soph.; Josue Ramos, Sr.; Isaiah Jones, Sr.; Logan Williams, Sr.; Jack Johnson, Sr.

District 7-5A (II)

LUCAS – The all-district 7-5A (II) football team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Keldric Luster, Jr., Frisco Liberty.

Offensive Player of the Year – Jadarian Price, Sr., Denison.

Defensive Player of the Year – Dillon Magee, Sr., Lovejoy.

All-Purpose Player of the Year – Brandon Miyazono, Jr., Frisco.

Special Teams Player of the Year – Preston Gregg, Jr., Lake Dallas.

Defensive Newcomer of the Year – Payton Pierce, Soph., Lovejoy

Offensive Newcomer of the Year – Parker Livingston, Soph., Lovejoy.

Coaching Staff of the Year – Frisco Liberty.

First Team

Offense

Quarterback – Brenner Cox, Sr., Prosper Rock Hill.

Running backs – Bradford Martin, Sr., Frisco; Donovan Shannon, Sr., Prosper Rock Hill.

Tight ends – Jaren Hendricks, Sr., Denison; Joshua Johnson, Soph., Frisco.

Fullback – A.J. Yasilli, Sr., Frisco.

H-Back – Matt Wagner, Jr., Prosper Rock Hill.

Wide receivers – Lawson Towne, Sr., Frisco Liberty; Jaxson Lavender, Jr., Lovejoy; Kyle Parker, Jr., Lovejoy; Zion Steptoe, Sr., Frisco Memorial.

Tackles – Dameon Smallwood, Sr., Denison; Austin Kawecki, Sr., Lebanon Trail; Noah Gardner, Jr., Lovejoy.

Guard – Cole Hutson, Sr., Frisco; Marco Ybanez, Jr., Lovejoy; Jacob Speer, Jr., Princeton.

Center – Greshon Coates-Garcia, Sr., Prosper Rock Hill.

Kicker – Gavin Marshall, Sr., Frisco.

Defense

Defensive tackles – Brian Kotecki, Sr., Lovejoy; Braden Uhlmann, Sr., Frisco Memorial; Casey Adjei, Jr., Prosper Rock Hill.

Defensive ends – Jakalen Fields, Sr., Denison; Chika Ugoh, Sr., Frisco Liberty; West Wilson, Jr., Lovejoy.

Inside linebackers – Williams Wallis, Sr., Denison; A.J. Yasilli, Sr., Frisco; Phillip Joest, Sr., Lovejoy.

Outside linebackers – Tate Horton, Sr., Frisco; Godwin Ugochukwu, Sr., Lake Dallas; Sam Wenaas, Sr., Frisco Liberty, Bennett Slaughter, Jr., Lovejoy.

Cornerbacks – Jayden Lawton, Sr., Lovejoy; Amin White, Sr., Frisco Memorial; R.J. DeMadet, Sr., Frisco Memorial.

Safeties – Drew Johnson, Sr., Frisco; Aaron Jamison-Johnson, Sr., Frisco; Trent Rucker, Sr., Lovejoy; Joseph McGinnis II, Sr., Prosper Rock Hill.

Punter – Conner Belew, Sr., Frisco Lebanon Trail.

Second Team

Offense

Quarterbacks – Caleb Heavner, Sr., Denison; Brendan Soresby, Sr., Lake Dallas; Alexander Franklin, Soph., Lovejoy.

Running backs – Noah Naidoo, Sr., Lovejoy; Junior Ombati, Sr., Princeton.

Tight ends – Will Branum, Sr., Lovejoy.

Fullback – Jack Aleman, Soph., Denison.

H-Back – Lane Droupy, Sr., Lovejoy; Sam Wenaas, Sr., Frisco Liberty.

Wide receivers – Gavin Champ, Sr., Princeton; Luke Knight, Sr., Prosper Rock Hill; Ryan Threat, Sr., Prosper Rock Hill; Ferron Cotton, Jr., Frisco Memorial; Niki Gray, Jr., Lake Dallas; Jack Bryan, Sr., Frisco Liberty.

Tackles – Stephen Walkiewicz, Sr., Frisco; Lawson Ware, Sr., Frisco; Hudson Balette, Jr., Lovejoy; Brayden Reynolds, Sr., Prosper Rock Hill; Gage Taylor Frisco Lebanon Trail; Kameran Sands, Sr., Frisco Memorial.

Guards – Will Gillespie, Sr., Denison; Matt Sermania, Sr., Prosper Rock Hill; Chase King, Sr., Frisco.

Centers – Slate Eggen, Sr., Frisco Liberty; Sam Reynolds, Soph., Lovejoy.

Kicker – Ian Villarreal, Jr., Frisco Memorial.

Defense

Defensive tackles – Xzavier Washington, Sr., Denison; Carson Cox, Jr., Frisco Lebanon Trail; Kinadee’ Sims, Sr., Frisco.

Defensive ends – Zach Bahner, Jr., Lovejoy; Graham Hawks, Sr., Frisco; Malaki Turner, Jr., Frisco.

Inside linebackers – Jakobi DeHorney, Soph., Denison; Daniel Ajayi, Sr., Frisco Liberty; Max Honsaker, Sr., Frisco Memorial; Jarrett Hutson, Sr., Prosper Rock Hill; Keeten Levin, Sr., Lovejoy.

Outside linebackers – Mark Lane, Sr., Frisco Lebanon Trail; Chase Bogle, Soph., Lovejoy; Gage Humbarger, Sr., Prosper Rock Hill; Billy Sanchez, Jr., Princeton.

Cornerbacks – Jalik Lewis, Sr., Denison; De’Teaurean Johnson, Sr., Denison; Chris Johnson, Sr., Frisco Liberty; Roderick Mapps, Jr., Lovejoy.

Safeties – Kenyan Kelly, Soph., Denison; Adam Eschler, Sr., Lovejoy; Will Jackson, Jr., Frisco Liberty.

Punter – Harley Fuller, Sr., Lake Dallas; Garrett Silvestri, Jr., Prosper Rock Hill.

Honorable mention

Denison – Kanyon Ives, Jr.; Nathan Orrick, Soph.; Dalton Brown, Soph.; Logan Voight, Sr.; Keegan Pruitt, Sr.; Trey Rhodes, Sr.; Dylan DeHorney, Sr.; Landry Massenburg, Sr.; Jude Walters, Sr.; Dakota Buttrill, Sr.; Lane Tharp, Sr.; Braden Maxwell, Sr.

District 4-4A (II)

CELINA – The all-district 4-4A (II) football team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Michael Reemts, Sr., Celina.

Offensive Player of the Year – Braylon Colgrove, Jr., Aubrey.

Defensive Player of the Year – Zach Ververka, Sr., Celina.

Offensive Lineman of the Year – Brendan Armijo, Sr., Celina.

Defensive Lineman of the Year – William Pace, Sr., Celina.

Co-Utility Players of the Year – Gavin Montgomery, Sr., Van Alstyne; Jake Cook, Sr., Krum.

Special Teams Player of the Year – Brady Cunningham, Sr., Celina.

Defensive Newcomer of the Year – Everson Strain, Jr., Aubrey.

Offensive Newcomer of the Year – Kaden Lorick, Jr., Celina.

First Team

Offense

Quarterback – Noah Bentley, Jr., Celina; Rylan Smart, Sr., Sanger.

Running backs – Gabe Gayton, Jr., Celina; Devrin Brown, Jr., Krum; Colby Lewis, Sr., Sanger.

Fullback – Gavin Bybee, Sr., Van Alstyne.

Wide receivers – Dakota Howard, Jr., Van Alstyne; Lucas Lindley, Sr., Van Alstyne; Brower Nickel, Sr., Celina; Justin Wooten, Jr., Krum; Steven Bush, Jr., Sanger.

Tackle – Lane Bartel, Sr., Aubrey.

Guard – Gavin Garcia, Sr., Aubrey; Hamish Mpofu, Jr., Celina; Kyle Carter, Jr., Krum.

Center – Levi Copeland, Jr., Van Alstyne; Reed Strittmatter, Sr., Aubrey.

Defense

Defensive tackles – Jacob Palladino, Jr., Aubrey.

Defensive ends – Nic Loya, Jr., Van Alstyne; Jett Runion, Jr., Aubrey; Trae Hollins, Sr., Celina; Wyatt Stephens, Sr., Celina; Aidan Beukema, Jr., Sanger; Jyreese Jones, Jr., Sanger.

Inside linebackers – Connor Green, Jr., Krum; Logan Lewis, Jr., Sanger.

Outside linebackers – Gavin Bybee, Jr., Van Alstyne; Ty Sciba, Sr., Aubrey; Ty Marthiljohni, Sr., Celina; Jake Cook, Jr., Krum.

Cornerbacks – Kai Bagley, Jr., Aubrey; Jedd Ubanoski, Sr., Celina.

Safeties – Collin Reynolds, Sr., Van Alstyne; Cole Marthiljohni, Sr., Celina.[JR1]

Second Team

Offense

Running backs – Jaden Mahan, Jr., Van Alstyne; Jacob Holder, Sr., Aubrey.

Wide receivers – Jackson Allen, Jr., Van Alstyne; Robbie Stebbing, Jr., Celina; Ty Hagenbrock, Sr., Celina; Chandler Bowland, Jr., Sanger; Kollin Shumate, Jr., Sanger.

Tackles – Cooper Carroll, Jr., Van Alstyne; Collin Strittmatter, Sr., Aubrey; Zack Farris, Sr., Celina; Jyreese Jones, Jr., Sanger.

Guard – Caleb Cortez, Sr., Celina; JD Blagg, Sr., Aubrey.

Defense

Defensive tackles – Brad Kissinger, Sr., Celina; Jacob Vincent, Jr., Celina.

Defensive ends – J.D. Blagg, Sr., Aubrey; Michael Holt, Jr., Krum.

Inside linebackers – Jaden Mahan, Jr., Van Alstyne; Martavious Hill, Sr., Aubrey; Gavin Flores, Soph., Krum.

Outside linebackers – Wes Huber, Jr., Aubrey; Jameson Driver, Jr., Celina; Ashton Lovell, Jr., Krum; Taylor Kern, Sr., Krum; Kyle Wellman, Jr., Sanger.

Cornerbacks – Mateen Boudoin, Jr., Van Alstyne; Kameron Fields, Jr., Aubrey; Kyle Watts, Jr., Sanger.

Safeties – Jackson Allen, Jr., Van Alstyne; Collin McKiddy, Soph., Celina.

Honorable mention

Van Alstyne – Sam Wyatt, Sr.; Billy Millican, Sr.; Manny Chavira, Sr.; Cade Milroy, Sr.; Colby Hayes, Jr.

Academic all-district

Van Alstyne – Gavin Montgomery, Jackson Allen, Manny Chavira, Collin Reynolds, Foster Catadlie, Lucas Lindley, Gavin Bybee, Dakota Howard, Weston Holbert, Shane Dennis, Cade Milroy, Noah McDaniel, Shane McCaslin, Caden Whitley, Diego Hernandez, Kegan Dailey, Jaden Mahan, Sam Wyatt.

District 4-3A (I)

BROCK – The all-district 4-3A (I) football team, as selected by the district coaches.

Co-Most Valuable Players – Kutter Wilson, Sr., Brock; Nathan Jones, Sr., Brock; Aydan Cox, Sr., Pilot Point.

Co-Offensive Players of the Year – Tyler Moody, Jr., Brock; Gunner McElroy, Jr., Peaster.

Co-Defensive Players of the Year – Sterling Gartin, Jr., Whitesboro; Jaydn Mathews, Sr., Brock.

Co-Offensive Linemen of the Year – Landon Cearly, Sr., Brock; Joe Green, Sr., Ponder.

Co-Defensive Linemen of the Year – Paul Velten, Sr., Whitesboro; Colton Stephenson, Sr., Brock.

Co-Special Teams Player of the Year – Eli Potts, Sr., Brock; Rhett Steen, Soph., Peaster.

Utility Player of the Year – Rendyn Lamance, Sr., Boyd.

Defensive Newcomer of the Year – Hunter Faye, Soph., Brock.

Offensive Newcomer of the Year – Austin Iglesias, Soph., Paradise.

Coaching Staff of the Year – Brock.

First Team

Offense

Quarterbacks – Mac Harper, Jr., Whitesboro; Wyatt Smith, Jr., Pilot Point.

Running backs – Tramar Gilbert, Jr., Peaster; Ish Harris, Sr., Pilot Point.

Fullback – Zach Brewster, Jr., Brock.

Wide receivers – Jake Hermes, Sr., Whitesboro; Diego Hernandez, Sr., Brock; Landon Holley, Soph., Paradise; Case Peacock, Soph., Ponder.

Tight end – Brody Williams, Jr., Peaster.

Offensive linemen – Cody Vessels, Jr., Whitesboro; Hunter Wade, Sr., Bowie; Cade Harris, Sr., Brock; Trace Roger, Jr., Brock; Aaron Strittmatter, Sr., Pilot Point.

Kicker – Carlos Perez, Jr., Paradise; Elias Aljoes, Soph., Pilot Point.

Defense

Defensive tackles – Isaiah Chappell, Jr., Whitesboro; Juke Kelley, Sr., Ponder; Zach Shivers, Sr., Brock; Dakota Barrow, Soph., Boyd.

Defensive ends – Kyler Murphree, Jr., Whitesboro; Cole Faires, Sr., Peaster; Cam Harris, Soph., Brock; Michael Nelson, Jr., Boyd.

Inside linebackers – Jace Sanders, Jr., Whitesboro; Curly Brockman, Sr., Pilot Point; Dillon Mueller, Sr., Brock.

Outside linebackers – Jacob Smith, Sr., Whitesboro; Casey Nocks, Sr., Paradise; Zach Brewster, Jr., Brock; Josh Gleaton, Sr., Brock.

Cornerbacks – Sean Schares, Sr., Whitesboro; Jax Powell, Sr., Brock; Reid Watkins, Soph., Brock.

Safeties – Torran Naglestad, Sr., Whitesboro; Ish Harris, Sr., Pilot Point; Carson Finney, Soph., Brock.

Punter – Carter Stainton, Sr., Paradise.

Second Team

Offense

Quarterbacks – Carter Stainton, Sr., Paradise; Clifton Cooper, Jr., Ponder.

Running backs – Asher Contreras, Sr., Whitesboro; Will Johnson, Soph., Paradise.

Fullbacks – Jake Fallis, Sr., Bowie; Juke Kelley, Sr., Ponder.

Wide receivers – Sean Schares, Sr., Whitesboro; Mason Turner, Jr., Boyd; Bain Shanklin, Sr., Brock; Rhett Steen, Soph., Peaster; Hayes Hutcherson, Sr., Ponder.

Tight end – Dillon Cope, Jr., Ponder.

Offensive linemen – Jacob Castillo, Jr., Whitesboro; Colby Price, Sr., Boyd; Brock Riker, Soph., Brock; Cooper Sharp, Sr., Peaster; Alfonso Ortiz, Sr., Pilot Point; Bryan DeLeon, Sr., Ponder.

Kicker – Brody Baker, Jr., Brock.

Defense

Defensive tackles – Bryan Arellano, Sr., Bowie; Jace Wilder, Jr., Boyd; Tyler Stageman, Sr., Peaster; Eddie Gaytan, Sr., Pilot Point.

Defensive end – Wyatt Albritton, Jr., Brock.

Inside linebackers – Koby Dickens, Soph., Paradise; Cannon Kelley, Soph., Peaster; Collin Lynch, Jr., Pilot Point; Trey Kysiak, Jr., Ponder.

Outside linebackers – Jayce Sanders, Sr., Whitesboro; Case Ferguson, Jr., Boyd; Baline Watson, Soph., Paradise; Tramar Gilbert, Jr. Peaster; Mason Hodges, Jr., Ponder.

Cornerbacks – Karter Sluder, Soph., Whitesboro; Lane Medlock, Jr., Boyd; Jhett Jones, Jr., Brock.

Safeties – Devin Melton, Sr., Bowie; Ty Steedley, Soph., Peaster; Gunner McElroy, Jr., Peaster; Zane Cassidy, Jr., Ponder.

Punter – Clay Hermes, Soph., Whitesboro.

Honorable mention

Whitesboro – Greyson Ledbetter, Jr.; Julian Chavez, Sr.

District 5-3A (I)

MOUNT VERNON – The all-district 5-3A (I) football team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Mackenzie Gill, Jr., Mount Vernon.

Offensive Player of the Year – Caydon Coffman, Sr., Mount Vernon.

Defensive Player of the Year – Austin Reed, Sr., Mount Vernon.

Offensive Lineman of the Year – Colt Wilkins, Sr., Winnsboro.

Defensive Lineman of the Year – Bailey May, Sr., Pottsboro.

Co-Utility Players of the Year – Kaleb McNutt, Sr., Howe; Cooper Dobbs, Sr., Pottsboro; Cole Bynum, Sr., Pottsboro; Ashton Seale, Sr., Commerce; Cason Davis, Jr., Mineola; K.J. Burns, Jr., Emory Rains; Hunter Haglund, Soph., Bonham; Kam Doss, Soph., Mount Vernon; Zeb Fulmer, Sr., Winnsboro.

Co-Special Teams Players of the Year – Cooper Jones, Soph., Howe; Dionis Morina, Sr., Pottsboro; Moses Branch, Jr., Commerce; Christian Martinez, Sr., Mineola; Prabhdeep Singh, Soph., Emory Rains; Shalim Rios, Sr., Bonham, Adrian Diaz, Sr., Mount Vernon; Chayne Tedford, Fr., Winnsboro.

Newcomer of the Year – Gage Fulmer, Fr., Winnsboro.

Coaching Staff of the Year – Mount Vernon.

First Team

Offense

Quarterbacks – Jett Carroll, Sr., Pottsboro; Mason Rodriguez, Sr., Bonham; Audie McAree, Sr., Emory Rains; Braden Bennett, Jr., Mount Vernon; Kyler Finney, Soph., Winnsboro.

Running backs – Major McBride, Soph., Pottsboro; Jeren Ross, Jr., Bonham; Crayton Klika, Sr., Winnsboro; Dawson Pendergrass, Jr., Mineola.

Wide receivers – Jake Kubik, Sr., Pottsboro; Cade Boswer, Sr., Bonham; D’Shawn Jackson, Jr., Commerce; Jaden Horton, Jr., Mount Vernon.

Offensive Linemen – Clay White, Sr., Howe; Cooper Cutright, Sr., Mount Vernon; Gabe Posey, Sr., Mount Vernon.

Defense

Defensive linemen – Boone Morris, Soph., Mount Vernon; Nate Griffin, Sr., Mineola.

Linebackers – Cooper Townsley, Sr., Pottsboro; Cole Bynum, Sr., Pottsboro; Angel Equivel, Soph., Bonham; Dustan Sewell, Sr., Bonham; Kendrick Greer, Jr., Commerce; Bobby Dell, Sr., Emory Rains; Keaton Decker, Sr., Mount Vernon; Hayden Nuziard, Sr., Mount Vernon; Ronald Merida, Soph., Winnsboro; Isaiah Aymond, Sr., Winnsboro; Angel Hernandez, Jr., Winnsboro; Coy Anderson, Sr.; Mineola; Drew Robertson, Sr., Mineola; Adam Blalock, Jr., Mineola.

Defensive backs – Dionis Morina, Sr, Pottsboro.

Second Team

Offense

Quarterbacks – Austin Haley, Jr., Howe; T.J. Moreland, Jr., Mineola.

Tight end – Gunner Lovelady, Jr., Winnsboro.

Wide receivers – Cooper Jones, Soph., Howe; Drake Hunter, Sr., Pottsboro; Logan Baker, Sr., Winnsboro; J.J. Gandy, Jr., Mineola.

Offensive Linemen – Andrew Peippo, Sr., Pottsboro; Quaid Lowrey, Jr., Bonham, Noah Howell, Sr., Commerce; Kyle Gaddis, Sr., Emory Rains; Dalton Barker, Sr., Emory Rains; Jaryan Gadlin, Sr., Mount Vernon; Jonathan Pierce, Jr., Mount Vernon; Bryson Myers, Soph., Mineola; Isaiah Gardner, Sr., Mineola.

Defense

Defensive Linemen – Carson McLain, Jr., Bonham; Jack Porter, Jr., Bonham, Henry Serrano, Sr., Commerce; Landon Boyd, Sr., Winnsboro; Julian Ramos, Sr., Mineola.

Linebackers – Cooper Dobbs, Sr., Pottsboro; Halen Flanagan, Jr., Pottsboro; Carlos Aubrey, Jr., Commerce; Cross DiMaggio, Jr., Mount Vernon; Brylon Bolin, Jr., Mount Vernon

Defensive backs – Griffin Conklin, Sr., Pottsboro; Blaine Crouse, Sr., Mount Vernon; Xadrian Nance, Sr., Winnsboro; Jamari Murrell, Sr., Bonham.

Honorable mention

Pottsboro – Gabe Clayton, Sr.; Reid Thompson, Jr.; Kenny Morris, Sr.

Howe – Jaryn Grisham, Sr.; Ethan Lopez, Sr.; Luis Gonzalez, Sr.; Ryan Hough, Jr.; Carson Daniels, Jr.; Mahlon Walker, Soph.

Academic All-district

Pottsboro – Reid Thompson, Carson Gibson, Jake Kubik, Cooper Dobbs, Dionis Morina, Major McBride, Drake Hunter, Jude Bentley, Blake Jones, Griffin Conklin, Andrew Chapman, Cole Bynum, X'Zaveon Benedict, Caleb Williams, Connor Nix, Cayson Watson, Xanth Turner, Creighton Gattis, Joey Callahan, PJ Elrod, Andrew Peippo.

Howe – Austin Haley, Ryan Hough, Mahlon Walker, Carson Daniels, Kolin Murphy, Ethan Lopez, Cooper Jones, Caleb Hix, Landin Duty, Ayden Burris, Clay White, Charlie Vera, Asher Reinhardt.

District 8-3A (II)

GUNTER – The all-district 8-3A (II) football team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Hudson Graham, Sr., Gunter.

Offensive Player of the Year – D.J. Brown, Sr., Leonard.

Defensive Player of the Year – Ashton Bennett, Jr., Gunter.

Co-Offensive Linemen of the Year – Tanner Hayes, Sr., Bells; Mason Peacock, Jr., Gunter.

Defensive Lineman of the Year – Brayden Harris, Jr., Leonard.

Utility Player of the Year – Bo Baker, Sr., Bells.

Defensive Newcomer of the Year – Brayden Hinton, Soph., Gunter.

Offensive Newcomer of the Year – Spencer Hinds, Jr., Bells

First Team

Offense

Quarterback – Kayden Carraway, Sr., Whitewright

Running backs – Ivy Hellman, Jr., Gunter; Brock Baker, Jr., Bells; Colby Jones, Sr., Whitewright.

Wide receivers – Cole Lemons, Sr., Gunter; Ethan Sloan, Jr., Gunter; Maverick Sartain, Jr., Whitewright; Cameron Armstrong, Jr., Leonard.

Tight end – David Brooks, Sr., Leonard.

Tackles – Chaulk Bailey, Jr., Whitewright; Jack St. Clair, Jr., Gunter; Bill Watson, Sr., Leonard.

Guards – Jackson Harlan, Sr., Bells; Lane Dophied, Sr., Gunter; Collin Mills, Sr., Leonard.

Centers – Sean McClure, Sr., Gunter; Dalton Doyle, Sr., Leonard.

Kicker – Logan Hubbard, Sr., Gunter.

Defense

Defensive tackles – Lane Dophied, Sr., Gunter; Cooper Smith, Jr., Bells; Shane Davis, Sr., Whitewright.

Defensive ends – Ivy Hellman, Jr., Gunter; Chauk Bailey, Jr., Whitewright; Jeremiah Ballard, Sr., Whitewright.

Inside linebackers – Saul Rodriguez, Sr., Gunter; Blake Rolen, Sr., Bells.

Outside linebackers – Adam Reed, Jr., Gunter; Gavyn Collins, Sr., S&S; Justin Campbell, Sr., Leonard.

Cornerbacks – Cole Lemons, Sr., Gunter; Brock Baker, Jr., Bells.

Safeties – Kayden Carraway, Sr., Whitewright; Kaden Pyle, Sr., Bells; Cooper Wade, Sr., Gunter.

Punter – Blake Rolen, Sr., Bells; Brayden Kramer, Jr., Leonard.

Second Team

Offense

Quarterback – Blake Rolen, Sr., Bells.

Running backs – Saul Rodriguez, Sr., Gunter; Brayden Kramer, Jr., Leonard; Byron Meserole, Sr., Blue Ridge.

Wide receivers – Colten Courville, Sr., S&S; Xy'rion Daniels, Sr., Whitewright Cannon Lemberg, Soph., Gunter; Jonathan Garza, Sr., Blue Ridge; Tyler Newby, Sr., Leonard.

Tight end – Nathaneal Raney, Sr., S&S.

Tackles – Peyton Garrison, Sr., Gunter; Cade Russell, Sr., S&S.

Guards – Brock Rodgers, Soph., Bells; Greyson Toney, Sr., Gunter; Kellen Rollins, Jr., Blue Ridge

Center – Isaac Martinez, Sr., Blue Ridge.

Kicker – Allison Peck, Sr., Whitewright; Grant London, Sr., Blue Ridge.

Defense

Defensive tackles – Kellen Rollins, Jr., Blue Ridge; John Wheeler, Sr., Leonard.

Defensive ends – Kai Brown, Jr., Bells; Trey Walton, Jr., Gunter; Isaiah Gaddis, Soph., Blue Ridge.

Inside linebackers – Kota Richardson, Sr., S&S; David Brooks, Sr., Leonard.

Outside linebackers – Canyon Payne, Sr., Bells; Kaden Rigsby, Sr., Gunter; Trent Newby, Jr., Leonard.

Cornerbacks – Xy'rion Daniels, Sr., Whitewright; Cameron Armstrong, Jr., Leonard.

Safeties – Ethan Sloan, Jr., Gunter; Tyler Newby, Sr., Leonard; Jonathan Garza, Sr., Blue Ridge.

Punter – Kevin Sanchez, Sr., S&S; Jonathan Garza, Sr., Blue Ridge.

Honorable mention

Gunter – Carter Layton, Soph.; Trey Oblas, Sr.; Dakota Lowery, Jr.; Nolan Backschies, Jr.; Nick Bullard, Jr.; Cade Dodson, Soph.

Bells – Gabe Rodgers, Soph.; Ben Burleson, Sr.; Koehler High, Jr.; Jaden Nelson, Sr.

Whitewright – Clayton Warford, Sr.; Kenneth York, Soph.; Kasey Sanders, Jr.; Jax Gage, Sr.; Ethan Powell, Jr.; Marc Anthony Gonzalez, Jr.

S&S – Cassyn Graham, Sr.; Hunter Blanscett, Sr.; Josh Pittner, Sr.; Chase Sloan, Jr.; Justin Cordell, Soph.

Academic all-district

Gunter – Dakota Lowery, Zach Boland, Ashton Bennett, Nathan Nelson, Ivy Hellman, Nick Bullard, Cannon Lemberg, Hudson Graham, Cole Lemons, Sean McClure, Lane Dophied, Jacob Hales, Kaden Rigsby.

Bells – Brock Baker, Jacob Aaron, Payton Cole, Canyon Payne, Blake Rolen, Gabe Rodgers, Spencer Hinds, Hayden Allen, Jaden Nelson, Preston Carter, Robbie Ballew, Cooper Smith, Grady Waldrip, Colt Stone, Quinton Douglas, Christian Mena, Brock Rodgers.

S&S – Gavyn Collins, Kota Richardson, Chase Sloan, Josh Pittner, Hunter Blanscett, Cade Russell.

District 5-2A (I)

LINDSAY – The all-district 5-2A (I) football team, as selected by the district coaches.

Co-Most Valuable Players – Dawson Foster, Jr., Lindsay; Jacob Martin, Sr., Alvord.

Co-Offensive Most Valuable Players – Colton Gray, Soph., Trenton; Van Taylor, Sr., Alvord; Clay Furhman, Sr., Lindsay.

Co-Defensive Most Valuable Players – Alex Catarino, Jr., Tioga; Ivan Reyes, Sr., Lindsay.

Co-Newcomers of the Year – Johnny Dorpinghaus, Fr., Tioga; Logan Jenkins, Soph., Collinsville; Ryder Dezner, Jr., Lindsay.

Coaching Staffs of the Year – Lindsay, Alvord.

First Team

Offense

Quarterback – Logan Westbrook, Sr., Tioga.

Running backs – Chase Evans, Jr., Tioga; Jacob Johnson, Jr., Alvord.

Tight ends – Ryan Wolf, Sr., Lindsay.

Wide receivers – Nathen Bocanegra, Jr., Collinsville; Rider Richey, Sr., Alvord.

Offensive linemen – Bryce Johnson, Soph., Collinsville; Dalton Stanley, Sr., Tioga; Andrew Goldsmith, Sr., Lindsay; Jaden Schumacher, Jr., Lindsay; Hunter Harris, Sr., Alvord; Colton Collins, Sr., Alvord; Gage Savage, Jr., Trenton.

Kicker – Yash Patel Jr., Lindsay

Defense

Defensive linemen – Caiden Brennan, Sr., Tioga; Jacob Forgione, Sr., Trenton; Daniel Mora, Jr., Alvord; Hunter Harris, Sr., Alvord; Yash Patel, Jr., Lindsay; Nick Wolf, Jr., Lindsay.

Inside Linebackers – Cooper Evans, Soph., Tioga; Troye Baker, Soph., Alvord; Xavier Ochoa, Sr., Alvord.

Outside Linebackers – Trevor O’Neal, Jr., Collinsville; Cameron Byler, Sr., Tioga; Elijah Deleon, Jr., Tioga.

Defensive backs – Tanner Yant, Sr., Tioga; Evan Ballinger, Jr., Tioga; Colton Hanks, Jr., Lindsay; Ryder Richey, Sr., Alvord.

Punter – Alex Sanchez, Jr., Tom Bean; Logan Westbrook, Sr., Tioga.

Second Team

Offense

Quarterback – Micah Womack, Soph., Trenton

Running backs – Rylan Newman, Soph., Collinsville; Jacob Forgione, Sr., Trenton

Tight ends – Jeremiah Deleon, Soph., Tioga; Troye Baker, Soph., Alvord.

Wide receivers – Colin Barnes, Soph., Collinsville; Tyler Henley, Jr., Tioga; Kane Wolf, Jr., Lindsay; Jody Owens, Jr., Alvord.

Offensive linemen – Tyler Fogle, Jr., Collinsville; John Trevino, Jr., Collinsville; Christian Case, Jr., Tioga; Caden Pelley, Jr., Tioga; Daniel Mora, Jr., Alvord; Hayden Sands, Jr., Alvord; Henry Hess, Soph., Lindsay; Garrett Tackett, Sr., Lindsay.

Kicker – Gavin Greer, Jr., Alvord.

Defense

Defensive linemen – Jonah Grubbs, Soph., Tioga; Carson Lewter, Sr., Tioga; Chase Compton, Jr., Alvord; Andrew Goldsmith, Sr., Lindsay.

Inside Linebackers – Parker Wells, Soph., Collinsville; Junior Rodriguez, Sr., Trenton; Jacob Johnson, Jr., Alvord.

Outside Linebackers – Gage Moore, Sr., Tom Bean.

Defensive backs – Johnathan Montanez, Soph., Collinsville; Carlos Vega, Sr., Tioga; Wyatt Stogsdill, Sr., Trenton; Hayden Ellender, Jr., Lindsay; Tucker Abbott, Jr., Alvord.

Honorable mention

Tioga – Austin Norwood, Sam Mott, Caden Case.

Tom Bean – Jack Lifsey, Braden Tomlinson, Dustin Hickman, Chris Harmon, Dylan Chapman, Garrett Kelly, Gerson Hernandez, Angel Raygoza.

Collinsville – Garrett Trevino, Hunter Vannoy, Nick Cox.