Here is the 2021 All-Texomaland Girls Tennis Team, which includes athletes from programs across Texoma:

Kinsey Dungan, Sr., Sherman

Sydney Sullivan, Sr., Van Alstyne

Danielle Slack, Soph., Whitewright

Lyndsay Henderson, Sr., Whitewright

Caroline Marshall, Soph., Gunter

Sagrario Labrada, Sr., Whitesboro

Allison Muntz, Soph., Whitesboro

Lexi Serna, Sr., Whitesboro

Mia Card, Soph., Whitewright

Shayla Caldwell, Sr., Pottsboro

Madilyn Lopez, Jr, Bells

Sherlyn Sanchez, Soph., Bells