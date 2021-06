Herald Democrat

Here is the 2021 All-Texomaland Boys Tennis Team, which includes athletes from programs across Texoma:

Ian Mahjoobi, Jr., Sherman

Hector Rodriguez, Soph., Sherman

Tate Rehmet, Sr., Gunter

Parker Hoel, Fr., Gunter

Wyatt Reedy, Sr., Whitesboro

Ethan Worley, Sr., Whitesboro

Carson Howard, Sr., Bells

Rowdy Spindle, Sr., Bells

Lucas Sinor, Fr., Whitewright

Evan Ballinger, Jr., Tioga

Canyon Maness, Jr., Tioga

Logan Westbrook, Jr., Tioga