Herald Democrat

Here is the 2021 All-Texomaland Boys Golf Team, which includes athletes from programs across Texoma:

Kylan Richardson, Soph., Van Alstyne

Randall Searls., Sr., Van Alstyne

Jacob Tagert, Soph., Van Alstyne

Ben Stephens, Sr., Bells

Wyatt Stephens, Sr., Bells

Kollin Kumler, Jr., Bells

Jonathan Cox, Soph., Bells

Jack Estes, Sr., Pottsboro

Riley Fish, Sr., Pottsboro

Nathan Nelson, Soph., Gunter

Tyler Henley, Soph., Tioga

Elijah Deleon, Soph., Tioga