Herald Democrat

Here is the 2021 All-Texomaland Girls Golf Team, which includes athletes from programs across Texoma:

Alli Reily, Jr., Pottsboro

Jordyn Hampton, Soph., Pottsboro

Katie Grogan, Sr., Howe

Reagan Troxtell, Sr., Howe

Brooke Robinson, Sr., Howe

Kriston Harris, Sr., Howe

Kailey Tokarz, Soph., Gunter

Reagan Long, Soph., Gunter

Kinley Johnson, Fr., Gunter

Shelby Blansett, Fr., Gunter

Alex Hill, Sr., Van Alstyne

Lexi Shields, Soph., Tom Bean