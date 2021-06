Herald Democrat

Here is the 2021 All-Texomaland Girls Track Team, which includes athletes from programs across Texoma:

Faith Shaw, Jr., Denison

Samantha Moore, Jr., Van Alstyne

Abby Elmore, Fr., Gunter

Ava Cantrell, Soph., Gunter

Elle Whitteker, Soph., Gunter

Sarah Denton, Jr., Gunter

Jacee Childers, Sr., Gunter

Rory Hake, Fr., Whitesboro

Olivia Hildebrand, Fr., Whitesboro

Zalenka Brannan Soph., Whitesboro

Jenna King, Jr., Whitesboro

Kendall Griffin, Fr., Howe

Hannah Dwyer, Sr., Howe

Teagan Stubblefield, Soph., Howe

Marissa Agee, Sr., Howe

Kayanna Cox, Fr., Whitewright

Hayden Thompson, Sr., Whitewright

Lily Helgren, Soph., Bells

Reagan Payne, Soph., Bells

Suzanna Griffin, Sr., S&S

Kendal Fellegy, Soph., S&S

Avery Arterburn, Jr., Pottsboro

Katelin Houk, Jr., Tioga

Linda Leighton Simpkins, Jr., Texoma Christian