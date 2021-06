Herald Democrat

Here is the 2021 All-Texomaland Boys Track Team, which includes players from programs across Texoma:

Phoenix Grant, Soph., Sherman

De’Teaurean Johnson, Jr., Denison

Blake Hyatt, Sr., Van Alstyne

Collin Reynolds, Jr., Van Alstyne

Sam Wyatt, Jr., Van Alstyne

Gavin Montgomery, Jr., Van Alstyne

J.J. Boling, Jr., Van Alstyne

Will Frey, Jr., Van Alstyne

Jackson Hake, Soph., Whitesboro

Sterling Gartin, Soph., Whitesboro

Angel Avilla, Jr., S&S

Xavier Cox-Dunlap, Sr., Whitewright

Trevor McCartney, Jr., Whitewright

Hudson Graham, Jr., Gunter

Cole Lemons, Jr., Gunter

Kenny Burkholder, Jr., Gunter

Keaton High, Sr., Bells

Cooper French, Soph., Pottsboro

Jake Fabacher, Sr., Howe

Marvin Ervin, Jr., Tom Bean

Grant Gallup, Sr., Tom Bean

Lonnie Cooper, Soph., Tioga

Tanner Binyon, Sr., Tioga

Hayden Turner, Soph., Texoma Christian