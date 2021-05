Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Boys Soccer selections for the 2021 season:

Daniel Gracia, Sr., Sherman

Ruben Delarosa, Jr., Denison

Paxton Wecker, Soph., Sherman

Yadiel Sauceda, Jr., Denison

Kai Altun, Fr., Sherman

Kanyon Ives, Soph., Denison