2020-21 All-Texomaland Boys Basketball

Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Boys Basketball selections for the 2020-21 season:

Kasai Burton, Jr., Sherman

Jalarien Wilson, Sr., Sherman

Vontrelle Sanders, Soph., Sherman

Caleb Heavner, Jr., Denison

J.J. Boling, Jr., Van Alstyne

Carson Brown, Soph., Van Alstyne

Nathan Henley, Sr., Van Alstyne

Jake Reynolds, Sr., S&S

Jackson Kupper, Sr., Whitesboro

Major Ledbetter, Sr., Whitesboro

Torran Naglestad, Jr., Whitesboro

Tanner Carter, Sr., Bells

Bo Baker, Jr., Bells

Aaron Pitt, Sr., Whitewright

Xavier Cox-Dunlap, Sr., Whitewright

Aidan Cannon, Sr., Pottsboro

Brett Nix, Fr., Pottsboro

Kenny Burkholder, Jr., Gunter

Austin Haley, Soph., Howe

Bryce Clark, Sr., Tom Bean

DeVon English Jr., Sr., Tioga

Luis Hernandez, Sr., Collinsville

Kason Williams, Soph., Texoma Christian

Thomas Barnett, Jr., Texoma Christian