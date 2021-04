2021 Soccer All-District Teams

Herald Democrat

Here are the all-district soccer teams for the 2021 season:

District 10-5A

THE COLONY – The all-district 10-5A boys soccer team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Elliott Janway, Sr., Wylie East.

Co-Offensive Most Valuable Players – Yosmar Reyes, Sr., The Colony; Michael Myers, Sr., Lovejoy.

Defensive Most Valuable Player – Luke Malone, Sr., McKinney North.

Midfielder of the Year – Elijah Elias, Sr., The Colony.

Utility Player of the Year – JaeShaun Osborn, Sr., McKinney North.

Goalkeeper of the Year – Samuel Merrick, Sr., Lovejoy.

Co-Newcomers of the Year – Kai Altun, Fr., Sherman; Ashton Medina, Fr., Prosper Rock Hill.

Coach of the Year – Lee Weddall, The Colony.

First Team

Denison – Ruben Delarosa, Jr.; Yadiel Sauceda, Jr.

Sherman – Paxton Wecker, Soph.

The Colony – Abdullah Boutari, Sr.; Blake Galvez, Fr.; Bryan Carrillo, Soph.; Franklin Corona, Sr.; Hagen Waesch, Soph.; Victor Esquivel, Sr.

Lovejoy – Brandon White, Sr.; Cade Novicke, Sr.; Gavin Goodrich, Sr.; Maison Callicutt, Sr.; Michael Beaney, Sr.

Wylie East – Colin Story, Jr.; Colton Pannell, Sr.; Daniel DeMarais, Jr.; Eduardo Avalos Esquivel, Sr.; Michael Truong, Sr.

Prosper Rock Hill – Anthony Reid, Jr.; Jake Loper, Sr.; Nicolas Arango, Soph.; Zachary Schryver, Sr.

McKinney North – Fernando Mena, Jr.; Hayes Malone, Sr.; Landon Keating, Sr.

Princeton – Leobardo Renteria, Jr.

Second Team

Sherman – Daniel Gracia, Sr.

Denison – Kaiser Decker, Jr.; Kanyon Ives, Soph.

The Colony – Benjamin Rojas, Jr.; Edwin Lopez, Soph.; Jacob Martinez, Soph.; Kevin Albarran, Sr.; Kyle Pena, Sr.; Michael Willoughby, Sr.

Lovejoy – Alex Myers, Sr.; Caden Carlock, Soph.; Hunter Reck, Soph.; Joey Hansford, Soph.; Luke Hopkinson, Sr.

Wylie East – Garrett Geppert, Sr.; Nathan Ferrel, Jr.; Robin Linhart, Jr.; Samuel Townsend, Sr.; Sergio Aquino, Sr.

Prosper Rock Hill – Andrew Gentile, Sr.; Caleb Zavala, Soph.; Jake Loertscher, Soph.; Mateo Cabrera, Soph.

McKinney North – Beck Adams, Jr.; Luke Adams, Soph.; Will Gammill, Jr.

Princeton – Gio Luna, Sr.

WYLIE – The all-district 10-5A girls soccer team, as selected by the district coaches.

Most Valuable Player – Jayme Bailey, Sr., Wylie East.

Offensive Most Valuable Player – Taylor Person, Fr., Lovejoy.

Defensive Most Valuable Player – Tristyn Gaida, Sr., Wylie East.

Midfielder of the Year – Amaya Dawkins, Fr., Wylie East.

Co-Utility Players of the Year – Cambry Patrick, Fr., Lovejoy; Tasha Soto, Sr., McKinney North.

Goalkeeper of the Year – Breanna Wooten, Soph., Wylie East.

Newcomer of the Year – Bryn Geppert, Fr., Wylie East.

Coach of the Year – Kody Christensen, Wylie East.

First Team

Sherman – Abigail Escobedo, Sr.

Denison – Brilee Payne, Jr.

Wylie East – Madison Martinez, Jr.; Ashley Moore, Soph.; Sarah Satterwhite, Sr.; Alyssa Striker, Soph.; Ramani Neal, Jr.

Lovejoy – Sadie Dale, Sr.; Hannah Dunlap, Sr.; Emma Smith, Soph.; Callan Snider, Soph.; Emmy Wood, Soph.

The Colony – Olivia Howard, Soph.; Kirsten Sueltz, Soph.; Megan Gilchrist, Jr.; Jasmin Hernandez, Sr.

McKinney North – Alexa Pratt, Jr.; Karinna Purser, Jr.; Cambori Watson, Sr.

Prosper Rock Hill – Jocelyn Loertscher, Soph.; Ella Simmons, Jr.

Princeton – Amaris Jasso, Sr.; Anna Bewley, Soph.; Reyvyn Grimaldo, Jr.

Second Team

Denison – Jackie Patterson, Sr.; Karsen Ives, Sr.

Sherman – Brandy Moran, Jr.; Riley Tillotson, Soph.

Wylie East – Raegan Hollis, Fr.; Kaylee Haskins, Soph.; Cameron Pannell, Soph.; Zoe Harbison, Soph.

Lovejoy – Natalia Duran De la Vega, Soph.; Jordan Watson, Sr.; Katie Welch, Sr.; Nicole Young, Fr.; Paige Young, Soph.

The Colony – Taryn Sueltz, Soph.; Shelby Smith, Jr.; Cadence Tischler, Soph.

McKinney North – Sofia Federico, Sr.; Emalee Jones, Soph.; Hailey James, Fr.; Morgan Paley, Fr.

Prosper Rock Hill – Noemi Mistretta, Soph.; Erin Coleman, Sr.; Brooke Walpole, Fr.

Princeton – Almareli Ordonez, Sr.; Kaylynn Spurgin, Jr.; Naomi English, Jr.

Honorable Mention

Denison – Alyssa Patterson, Soph.; Hattie Gardner, Soph.; Mary Siems, Jr.

Sherman – Ella Llerenas, Fr.; Marigol Lopez, Sr.; Emma Ford, Jr.; Kaley Wuestenfeld, Jr.; Abigail Khader, Sr.; Tyesha Gaines, Jr.

All-Senior Team

Sherman – Lizbeth Sanchez, Sandra Marin, Jasmine Antunez, Adriana Silvas, Karla Quinonez, Marigol Lopez, Abigail Khader, Abigail Escobedo.

Denison – Abby Montes, Karsen Ives, Jackie Patterson.

Wylie East – Sarah Satterwhite, Mia Derose, Tristn Gaida, Jayme Bailey.

Lovejoy – Sadie Dale, Hannah Dunlap, Natalie Reyna, Jordan Watson, Katie Welch.

The Colony – Jasmin Hernandez, Lesli Valdespino, Kelly Klien, Grace Cary, Grete Nelson.

McKinney North – Sofia Federico, Emma Poland, Tasha Soto, Cambori Watson.

Prosper Rock Hill – Adeline Alcala.

Princeton – Almareli Ordonez, Ryann Hernandez, Vanesa Rosale.

Academic All-District

Sherman – Tanya Gonzalez, Jr.; Abigail Khader, Sr.; Ella Llerenas, Fr.; Aleena Martinez, Fr.; Roselyn Matamoros, Soph.; Brandy Moran, Jr.; Carmen Ramirez, Jr.; Yajayra Reyna Delgado, Jr.; Lizbeth Sanchez, Sr.; Riley Tillotson, Soph.; Jade Burns, Jr.; Allie Horn, Sr.

Denison – Cassidy Graham, Fr.; Mattix Hanson, Fr.; Kalyn Lashley, Fr.; Kinsley Hendricks, Fr.; Madelyn Errico, Soph.; Sydnee Errico, Soph.; Hattie Gardner, Soph.; Emma McLemore, Soph.; Alyssa Patterson, Soph.; Paige McMillan, Jr.; Madison Patterson, Jr.; Brilee Payne, Jr.; Karsen Ives, Sr.; Madeline Marr, Sr.; Abygail Montes, Sr., Jackie Patterson, Sr.