2020-21 All-Texomaland Girls Basketball

Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Girls Basketball selections for the 2020-21 season:

Destiny Briscoe, Soph., Sherman

Abigail Khader, Sr., Sherman

Faith Shaw, Jr., Denison

Kylie Allen, Sr., Van Alstyne

Bailey Henderson, Soph., Van Alstyne

Olivia Hildebrand, Fr., Whitesboro

Brenna Howard, Fr., S&S

Alyssa Tarpley, Jr., Gunter

Sarah Putnicki, Sr., Gunter

Blakely Esnard, Jr., Gunter

Taylor Boddie, Sr., Gunter

Cheznie Hale, Sr., Bells

Gabby Smith, Sr., Bells

Hannah Fellinger, Sr., Pottsboro

Hadley Williams, Sr., Pottsboro

Kayanna Cox, Fr., Whitewright

Natalie Alexander, Jr., Whitewright

Sierra Copeland, Sr., Howe

Katie Johnson, Soph., Collinsville

Taylor Brown, Jr., Tom Bean

Emma Lowing, Jr., Tom Bean

Emmy Pennell, Jr., Tom Bean

McKenzie Poe, Sr., Texoma Christian

T’a nne Boyd, Jr., Texoma Christian