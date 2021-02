2020 All-Texomaland Volleyball

Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Volleyball selections for the 2020 season:

Samantha Graham, Jr., Sherman

Kenzie Clark, Jr., Denison

Valerie Young, Sr., Van Alstyne

Ashlyn Quillan, Sr., Van Alstyne

Jacee Childers, Sr., Gunter

Rayanna Mauldin, Soph., Gunter

Hanna Rubis, Soph., Gunter

Nyah Ingram, Sr., Gunter

Beth Gilbreath, Sr., Gunter

Hadley Williams, Sr., Pottsboro

Hannah Fellinger, Sr., Pottsboro

Gabby Smith, Sr., Bells

Jaiden Tocquigny, Sr., Bells

Libby Langford, Jr., Whitesboro

Paige Turner, Soph., S&S

Hannah Dwyer, Sr., Howe

Katy Long, Soph., Whitewright

Raylynn Adams, Soph., Tom Bean

Chloe Farrer, Sr., Tom Bean

Morgan Stroud, Sr., Tom Bean

Taylor Sheppard, Sr., Collinsville

Katie Johnson, Soph., Collinsville

Bekah Wineberg, Sr., Tioga

T’a nne Boyd, Jr., Texoma Christian