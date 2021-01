Herald Democrat

Here are the All-Texomaland Girls Cross-Country selections for the 2020 season:

Vanesa Melchor, Sr., Whitesboro

Rory Hake, Fr., Whitesboro

Zalenka Brannan, Soph., Whitesboro

Jacqueline Maldonado, Sr., Whitesboro

Allison Muntz, Soph., Whitesboro

Litzi Juarez, Jr., Whitesboro

Karley Randall, Soph., Whitesboro

Kendal Fellegy, Soph., S&S

Ashlinn Hamilton, Jr., Denison

Sarah Denton, Jr., Gunter

Marissa Agee, Sr., Howe

Brandy Moran, Jr., Sherman